180 grados - Viernes de Primavera - 26/03/21

Este podcast está hecho a base de canciones que a ti y a mí que nos recuerdan a la primavera y es una sesión festiva porque, aunque sigamos en pandemia, es viernes y el cuerpo lo sabe.

WEEZER – Island In The Sun

BELLE & SEBASTIAN – Another Sunny Day

SIDONIE – Me Llamo Abba

THE BREEDERS – Cannonball

ARCADE FIRE – Month Of May

LOS INVADERS – Wrong Is Wright

LA LA LOVE YOU – El Fin del Mundo (Elyella & Innmir Remix)

ASH – Girl From Mars

THE JESUS AND MARY CHAIN – April Skies

ALIZZZ – Ya No Siento Nada

ROYAL BLOOD – Limbo

BLOC PARTY – Banquet

BLUR – Song 2

FLORENCE + THE MACHINE – You’ve Got The Love

THE LEMONHEADS – Into Your Arms

GINEBRAS – Con Altura

KIKO VENENO – Volando Voy

C TANGANA – Ingobernable