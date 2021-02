180 Grados - Royal Blood, Rosalía y Billie Eilish, Rhye y Years & Years - 25/01/21

"Typhoons", es el segundo adelanto y la canción que da título al nuevo disco de Royal Blood que llega e 30 de abril. Once descargas, algunas producidas por Josh Homme de Queens Of The Stone Age y Paul Epworth. Suenan más bailables, ellos dicen que se han dejado influir por el sonido de Justice, Daft Punk y también AC/DC y con estos ingredientes, es muy difícil que la cosa falle. Por cierto, entra en la web de Radio 3 puedes disfrutar de una sesión exclusiva y en directo a cargo de ellos dos, Mike Kerr y Ben Thatcher. Hoy escuchamos lo nuevo de Royal Blood y también novedades de parte de Weezer, Years & Years, Rhye, Rosalía ft. Billie Eilish, Tash Sultana, Califato 3/4 y todo esto



YEARS & YEARS – It’s a Sin

RHYE – Black Rain

WEEZER – All My Favorite Songs

KIWI JR – Maid Marian’s Toast

THE GROOVES – Gigantes

FONTAINES DC – A Hero’s Death (Soulwax Remix)

ROSALÍA & BILLIE EILISH – Lo Vas a Olvidar

CALIFATO ¾ - La Bía en Roça

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA – El Valle

TASH SULTANA -Sweet and Dandy

SLAYYYTER -Troubled Paradise

YARD ACT – Dark Days

ROYAL BLOOD – Typhoons

THE WHITE STRIPES – Icky Thumb

ADELE – Rolling In The Deep

ZIGGY ALBERT – Letting Go