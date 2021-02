180 Grados - Maika Makovski y Teenage Fanclub - 28/01/21

Estrenamos "Reaching Out To You", la bomba de relojería con la que Maika Makovski incendia este podcast y la canción que se convierte en la carta de presentación de 'MKMK', su primer disco en cinco años, que se publica el 28 de mayo. Un artefacto que corta la respiración, por eso, equilibramos con 'I'm More Inclined', nuevo adelanto de 'Endles Arcade', el próximo disco de Teenage Fanclub, cuya publicación se retrasa al 30 de abril. Aparte, escuchamos a Yuno, a Serpentwithfeet, a '68 y todo esto:

THE WEEKND – Blinding Lights

RIGOBERTA BANDINI – Perra

YUNO – Somebody

TEENAGE FANCLUB – I’m More Inclined

EELS – Are We Alright Again (Unplugged)

'68 - The Knife, The Knife, The Knife

ROYAL BLOOD – Typhoons

MAIKA MAKOVSKI – Reaching Out You

MIKEL ERENTXUN – Déjalo Estar

FKA TWIGS ft. HEADIE ONE & FRED AGAIN – Don’t Judge Me

CHOLEY – La Chica del Jardín

DEVENDRA BANHART – 16th & Valencia Roxy Music

NUEVA VULCANO – Una Observación

SERPENTWITHFEET – Fellowship

SIDONIE – Porlligat

KYNSY - Happiness Isn’t a Fixed State

THE GROOVES – Gigantes