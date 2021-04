180 grados - Lucy Dacus, Love Of Lesbian, Field Music y Fiddlehead - 15/04/21

Lucy Dacus nos presenta otra de las canciones incluidas en su tercer disco. Es "Hot and Heavy" y en ella habla sobre diferentes versiones de su antigua persona aunque, en un principio, incluso creyó que se la estaba escribiendo a un amigo. Suena también 'Los Irrompibles', de Love Of Lesbian, que mañana publican V.E.H.N. y ayer lo anticiparon en Radio 3, escuchamos a Field Music con 'Do Me A Favour', un pasaje pop veraniego que está en el disco que ellos anunciaron hace dos meses y compartimos 'Heart to Heart', lo nuevo de Fiddlehead.

LORI MEYERS – Punk

KARAVANA – Resaca Pop

FIDDLEHEAD - Heart to Heart

REYS – Manantial

TROYE SIVAN – Easy

FIELD MUSIC – Do Me A Favour

EVA RYJLEN – Kamikaze

JOSEPH M. – Haunt

LOVE OF LESBIAN – Los Irrompibles

LUCY DACUS – Hot and Heavy

NICK WATERHOUSE – To Tell

HERMANA FURIA – Morse

ROYAL BLOOD – Boilermaker

JACK BISONTE – Drag Me To Hell

VENTURI – Bruce Banner

ÁNGEL STANICH – El Volver