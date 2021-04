180 grados - Kurt Cobain, St Vincent, Garbage y Bronquio ft Nita - 05/04/21

"Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando, ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable (…) Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión. Y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain". Esta fue parte de la despedida de Kurt Cobain el 5 de abril de 1994. Hoy hace veintisiete años que nos dejó a los 27 años, antes un legado de tres discos de estudio y uno en directo y en acústico que repasamos nada más comenzar este podcast. Aparte, escuchamos lo nuevo de St Vincent, de Garbage, de Real Estate, de Bronquio con Nita de Fuel Fandango, de Tiburona y más.

NIRVANA – Breed

NIRVANA – About a Girl

NIRVANA – Rape Me

NIRVANA – The Man Who Sold The World

NIRVANA – Smells Like Teen Spirit

ST VINCENT – The Melting On The Sun

BRONQUIO ft NITA – La Retama

ROOSEVELT – I See You Again (Lazywax Remix)

COQUE MALLA – El Crac Universal

WIZTHEMC – World Is Fucked

GARBAGE (ADELANTAR 02”) – The Man Who Rule The World

TIBURONA – No Me Interesa Tu Opinión

REAL ESTATE – Half A Human

FIELD MUSIC – Not When You’re In Love

STEVEN WILSON – Peronal Shopper (Nile Rodgers Remix)