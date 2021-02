180 grados

Carlos Bonito es Choley y este viernes, 29 de enero, publica su segundo EP "Zero con C", con canciones como la que hoy estrenamos, "La Chica del Jardín", que cuenta el flechazo entre dos personas que se saben diferentes y no necesitan verbalizarlo. Además, de lo nuevo de Choley, tenemos otro regalo, "Are We Alright Again", una de las canciones extraídas del último disco de Eeels, que ahora suena en acústico y que es pura magia. Pero en este podcast escuchamos también a FKA twigs con un single producido por El Guincho y a Rigoberta Bandini con un alegato feminista titulado 'Perra'.

BILLY NOMATES – Heels

LOKOY ft SAFARIO – Both Eyes

BEASTIE BOYS – Sabotage

CALA VENTO – La Comunidad

KYNSY - Happiness Isn’t a Fixed State

GWEN STEFANI – What You Waiting For

MAFALDA – Así Lo Hago Yo

CHOLEY – La Chica del Jardín

WEEZER – All My Favorite Songs

EELS – Are We Alright Again (Unplugged)

LORENZO WOLFF ft BARTEES STRANGE – The Pearl

LOS INVADERS – Mr Robot

ROYAL BLOOD – Typhoons

THE OBSESSIVES – Lala

KIRBY ft D SMOKE – Superpower

RIGOBERTA BANDINI – Perra

FKA TWIGS ft. HEADE ONE & FRED AGAIN – Don’t Judge Me

CALIFATO 3X4 – La Bía en Roça n