180 grados

Corizonas llegan a Radio 3, con 'Todo mal', la segunda descarga de su próximo disco, 'Corizonas III'. Una declaración de intenciones que vuelve a rugir y que vuelve a apuntar con un poderoso y contagioso riff, en la que reflexionan sobre situaciones difícile en las que la voluntad individual consigue salir a su aire mientras, 'silba una canción'. Y suena salvaje, eléctrica y con una inmensa luz al final del túnel: no te preocupes, sé feliz y abre tu mente, esto te liberará de todo mal'. Y ya ha comenzado la cuenta atrás, se viene un disco tremendo. Escuchamos también una de las canciones del nuevo disco de Flock Of Dimes y de The Snuts y el nuevo single de Lonelady.

CORIZONAS – Nubes Negras

GARBAGE – The Man Who Rule The World

THE SNUTS – Don’t Forget It (Punk)

THE ROMANTICS – What I Like About You

FLOCK OF DIMES - Two

WIZTHEMC – World Is Fucked

BECK – Up All Night

CORIZONAS – Todo Mal

GUILLE WHEEL – Love Is Everywhere

DRY CLEANING – New Long Leg

WORKING MEN’S CLUB – X

STEVEN WILSON – Personal Shopper (Nile Rodgers Remix)

MICHAEL JACKSON - Thriller

ST VINCENT – The Melting On The Sun

LONELADY – (There Is) No Logic

NIÑOS MUTANTES – Palabras Para Julio