180 grados - Ángel Stanich y Reys - 13/04/21

Después de tres años, Ángel Stanich regresa y emociona y nos presenta una canción, entre Fleetwood Mac y de The War On Drugs, que necesita mucho más de una escucha para que descubramos todo lo que hay dentro porque, una vez más, no da puntada sin hilo. Se llama 'El Volver' y es el momento con el que el genio Stanich regresa para abrir su próximo trabajo. Hoy la estrenamos en Radio 3 pero se publica este viernes, 16 de abril. También te mostramos lo nuevo de Jack Bisonte, la versión que Tú Peleas Como Una Vaca ha hecho de 'Vivir Así es Morir de Amor', de Camilo Sesto y la carta de presentación de la aventura musical, en solitario, de Sergio Sastre (Miss Caffeina) como Reys, se llama 'Manantial'.

EVA RYJLEN – La Fiera

NICK WATERHOUSE – Pushing Too Hard

LOS MAMBO JAMBO – Contra Las Cuerdas

LORI MEYERS – Siempre Brilla el Sol

PAUL McCARTNEY ft EOB - Slidin

ADE – Another Weekend

JACK BISONTE – Drag Me to Hell

TÚ PELEAS COMO UNA VACA – Vivir Así es Morir de Amor

LA CASA AZUL – Entra en Mi Vida

PAUL WELLER – Shades Of Blue

ÁNGEL STANICH – El Volver

VENTURI – Bruce Banner

ZAHARA – Berlín U5

REYS – Manantial

DEPECHE MODE – Policy Of Truth

LOVE OF LESBIAN – El Mundo

DELAPORTE ft RIGOBERTA BANDINI – Se Va