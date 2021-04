Elementos clave para determinar el valor de una pintura

Los expertos en arte intentarán aclarar en los próximos días si es de Caravaggio el 'Ecce Homo' que iba a subastarse en Madrid este jueves. ¿Cómo influye todo este proceso en el valor de una pintura? El precio varía dependiendo de muchos factores. Uno de ellos es cómo ha sido conservado. Hay que saber qué exámenes químicos se le han realizado al cuadro ya que si, por ejemplo, ha sido repintado, su valor baja considerablemente. Pero en este caso concreto, lo que perdería por la conservación se compensaría si fuera de Caravaggio. Los grandes maestros escasean en el mercado pero la demanda es alta.

El galerista Diego López de Aragón cree que es un Caravaggio que entró en España en 1672, basándose en Iván García Diego, un experto con el que colabora. “A mí, mis clientes no me compran un cuadro, me compran la carpeta que demuestra que esa pintura es de ese maestro, porque eso es lo que demuestra que vale dinero”, explica el galerista.

Otro efecto en el valor del cuadro: que no sea exportable. Si el cuadro finalmente no se atribuye a Caravaggio, López de Aragón cree que seguiría teniendo un valor muy bajo.