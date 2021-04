"El Duque de Edimburgo ha sido un apoyo para la reina"

Jimmy Burns-Marañón, periodista y escritor británico y presidente de la British-Spanish Society, ha dicho en el 14 horas que el Duque de Edimburgo siempre ha ocupado un segundo plano. "Ha sido consorte sin ningún papel definido constitucionalmente. Pero ha sido un gran pilar institucional, principalmente como apoyo a la reina. Siempre ha estado presente y son muchísimos años. Es el consorte de más larga vida en la vida moderna", ha asegurado.

Su papel, dice, es indiscutible. "Desde pequeño para mí ha sido parte del país inseparable. Le va a echar de menos mucha mucha gente." Cree que es posible que su fallecimiento precipite la sucesión de la reina. "La reina siempre ha dicho "yo me quedo en mi puesto hasta que no me sienta capacitada física y mentalmente". Tiene una edad avanzada, acaba de perder a su marido, y va a ser muy duro para ella. Yo creo que esto va a acelerar el proceso de sucesión. De aquí a dentro de cuatro años vamos a ver una sucesión pasando la corona al Príncipe Carlos", asegura. La situación de pandemia complica la celebración de un funeral. "No se sabe cómo va a ser el funeral por el COVID. Habrá un duelo nacional y banderas a media asta. Pero no sabemos el control del público ni quién va a venir del exterior. Él personalmente dijo que no quería un gran funeral. Pero croe que la gente va a querer darle un homenaje. Los británicos dominan los funerales y las bodas", ha explicado.