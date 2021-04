Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

La pandemia ha empeorado las condiciones de buena parte de las empleadas del hogar, tan esenciales como vulnerables. Hoy se celebra su día internacional. Son quienes más empleos han perdido en la pandemia y 3 de cada 10 de estas mujeres viven en el umbral de la pobreza.

Es el doble que en otros sectores. Rafaela Pimentel, fundadora del primer sindicato de trabajadoras del hogar, asegura que muchas están en las colas del hambre. "Muchas no tienen para comer o para pagar la vivienda." No tienen derecho a paro y además hay otro punto que las hace más vulnerables: muchas trabajan en negro, algunas porque no tienen papeles y otras porque esa es la única opción que les ofrecen.

Marga se ha tropezado dos veces con esta situación. La primera cuando estuvo 14 años cuidando a una señora sin contrato. "Esos años no coticé, son años perdidos que no voy a tener derecho a una jubilación digna. Se murió y quedé en la calle." Querían brazos y llegamos personas, reivindican. Personas que además sostienen el mundo. 85.000 trabajadoras del hogar cuidan de dependientes porque el sistema público no llega.