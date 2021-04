Los bonos de viaje caducan: los turistas reclaman el dinero

Tras el confinamiento del año pasado muchas empresas ofrecieron bonos a quienes tenían previsto viajar y no pudieron hacerlo. El coronavirus arruinó muchas vacaciones y muchos esperan que les devuelvan el dinero, porque los bonos van a caducar y la situación no ha mejorado. La Ley les ampara, tienen derecho a recuperar su dinero y pueden reclamar ante los tribunales, aunque económicamente no es viable. Los expertos recomiendan agotar la vía de la reclamación.